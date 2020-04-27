Belediye ücretsiz maske dağıtımına başladı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi BELMEK Kurslarında üretilen maskelerin dağıtımına başladı. Ekipler özellikle pazaryerlerinde dağıtımı gerçekleştiriyor.



Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi kapsamında Maske, eldiven kullanımı ve sosyal mesafe konusunda Düzce Belediyesi önlemlerini almaya devam ediyor. BELMEK tarafından üretilen maskelerin vatandaşlara ulaştırılması içinde çalışmalar yürüten ekipler, özellikle pazaryeri bölgesinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başladı. Maske dağıtımının vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sürdürüleceğini belirten Belediye personeli, her gün ortalama 10 bin maske dağıtılacağını belirtti. - DÜZCE