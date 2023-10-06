Sosyal medyada paylaşılan bir videoda İstanbul'un Esenyurt ilçesinde farelerin nüfusunda korkunç derece artış olduğu görüldü. Görüntülerden endişe duyan vatandaş belediye ekiplerini göreve çağırdı.
Barbaros Hayrettin Paşa 2304. Sokak'ta çekildiği belirtilen görüntülerin, belediyenin oluşturduğu köpek besleme noktasından kaydedildiği bildirildi. Farelerin köpek mamalarından beslendiği ve popülasyonunun arttığı öğrenildi.
Sosyal medyada tartışma olan görüntülere yorum yapan vatandaşlar, fare popülasyonundaki artışın salgın hastalıklara neden olmasından endişe ettiğini vurguladı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Görüntüler endişe verici! İlçeyi fareler bastı, belediye uyuyor - Son Dakika