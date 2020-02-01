Belediye-vatandaş işbirliğiyle toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika
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Belediye-vatandaş işbirliğiyle toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi

6 saat önce

Döşemealtı Belediyesi'nin öncülüğünde Elazığ ve Malatya'da ki deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyası Cuma günü itibariyle tamamlandı.

Belediye-vatandaş işbirliğiyle toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi, System.String[]

Döşemealtı Belediyesi'nin öncülüğünde Elazığ ve Malatya'da ki deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyası Cuma günü itibariyle tamamlandı. Toplanan yardımlar tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.


24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin yaralarının sarılması amacıyla tüm yurtta olduğu gibi Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde de belediye-vatandaş işbirliğinde başlatılan "destek kampanyası" Cuma günü akşamı sona erdi. Toplanan yardımlar tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. İlçe genelinde başlatılan destek kampanyası kısa sürede büyük ilgi gördü. Her kesimden insanın duyarlılık gösterdiği kampanyada tonlarca ambalajlı kuru gıda toplandı. Belediye'nin gıda mühendisleri ve gıda teknikerlerinin kontrolünde toplanan yardım paketleri büyük kolilere yerleştirildi.


Kampanyaya katılan herkese teşekkür eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Belediyemiz ile vatandaş işbirliğiyle pazartesi günü başlattığımız yardım kampanyası adeta birlik ve beraberliğin sembolü oldu. Bu duygularla tüm hemşehrilerime teşükkür ediyor depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı kardeşlerimize de şifalar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:47 Kaynak: İHA
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