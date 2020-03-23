Belediye vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika

Çorum'da belediye zabatıa ekipleri Korona virüsü nedeniyle vatandaşlara maske dağıttı.



Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen maske dağıtımında ekipler ayrıca yaşlılara da uyarılarda bulunarak özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlara "evlerinize gidin, evde kalın" dedi. - ÇORUM