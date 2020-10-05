Belediye vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi, belediye başkan ve belediyenin isminin kullanılarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde aynı yöntemlerle dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını belirtilerek, "Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz son günlerde dolandırıcıların Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek ve Belediyemizin ismini kullanarak şehrimizin önde gelen işadamlarından bağış ve randevu talep ettiklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızı dolandırıcılara karşı uyanık ve duyarlı olmaya, itibar etmemeye, bu tür olaylara maruz kalan kişilerin şikayetlerini mutlaka adli mercilere bildirmelerini önemle rica ederiz" denildi. - AFYONKARAHİSAR