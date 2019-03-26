Belediye ve Emniyetten Öğrencilere Etkinlik

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesince öğrenciler için etkinlik yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesince öğrenciler için etkinlik yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ile Şahinbey Belediyesi etkinlikler düzenledi.



Adnan Menderes Ortaokulu ve Turgut Özal Ortaokulunda okuyan şehit ve gazi çocukları ile okulun diğer öğrencilerinden oluşan 100 öğrenciye Polis Şehitliği, Şehitler Meydanı, Beytü'l Hikme İslam Akademisi ve İslam Bilim Tarihi Müzesi gezdirildi.



Gezi sonrasında öğrenciler, Yeşilvadi Dinazor Parkı'na götürülerek trene bindirildi.



Etkinlikler sırasında öğrencilerle birebir iletişim kuruldu, ikramlarda bulunuldu, suç ve suçtan korunma hakkında bilgilendirmeler yapıldı.



Öğrenciler ve idareciler başta, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamı diledi.

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