Son Dakika Haberleri: Belediye ve esnaf birlikte kaldırım işgaline son verdi
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Belediye ve esnaf birlikte kaldırım işgaline son verdi

50 dakika önce

Zonguldak'ta Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve ekibi, 1 Ekim itibariyle kaldırım işgallerine son verilmesine yönelik çarşı esnafını ziyaret etti.

Belediye ve esnaf birlikte kaldırım işgaline son verdi, System.String[]

Zonguldak'ta Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve ekibi, 1 Ekim itibariyle kaldırım işgallerine son verilmesine yönelik çarşı esnafını ziyaret etti. Kaldırımı işgal eden esnaflar uyarıldı. Yayaların kaldırımı daha rahat kullanabilmesi için duyarlılık gösteren esnaflara teşekkür edildi.


Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan beraberinde belediye meclis üyeleri ve zabıta ekipleri ile birlikte sahil bandından itibaren esnafları gezdi. Gazipaşa Caddesi'nde son bulan ziyaretlerde esnaflara kaldırım işgali konusunda gösterdikleri duyarlılık için teşekkür edildi. 1 Ekim itibariyle kaldırım işgallerine son verilmesine yönelik yapılan çalışma yayalardan tam not aldı.


Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Alan, "1 Ekim'de esnaflarımızdan ricada bulunmuştuk. Destek olmalarını istemiştik. Meclis üyesi arkadaşlarımızla ve zabıtalarımızla gezdik. Arkadaşlarımızın çağrımıza destek verdiğini görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Hakikaten her yerde bir toparlanma olmuş. Belli sınırlar içerisinde olmasını rica etmiştik. Esnafımız da belirlenen sınırlara riayet gösteriyor. İnşallah bundan hem vatandaşlarımız hem de Zonguldak olarak hep beraber memnun oluruz. Ben zabıta arkadaşlarımıza da bu süreçte bize yardımcı olan meclis üyesi arkadaşlarımıza ve tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte yeni Zonguldak diyerek beraber güzelleştireceğiz. Beraber yaşanabilir hale getireceğiz. Bu sebeple de bu gün yine sahalardayız. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. İnşallah bu süreç böyle devam eder. Kimse bir daha sokak işgalinden, seyyar olayından şikayetçi olmaz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
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