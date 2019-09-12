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Belediye ve Savcılık kamu yararı protokolü imzaladı

1 saat önce

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Belediyesi arasında, denetimli serbestlik hükümlerinden yararlananların kamu yararına ücretsiz çalışması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye ve Savcılık kamu yararı protokolü imzaladı, System.String[]

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Belediyesi arasında, denetimli serbestlik hükümlerinden yararlananların kamu yararına ücretsiz çalışması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.


Kırşehir Adliyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, protokolün denetimli serbestlik hükümleri uygulanan hükümlülerin ücretsiz olarak Kırşehir Belediyesinde çalışmasını kapsadığını söyledi.


İmzalanan protokol çerçevesinde güzel projeler uygulandığını ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu ise açıklamasında;


"Bu kapsamda önemli bir protokol imzaladık. Haklarında kamu yararı cezası verile kişilerin, toplumda soyutlanmadan, ötekileştirmeden kamu kurumlarına hizmet ederek şehrin gelişimine katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Mahkemece verilen kararlara istinaden temizlik iş kolunda, bakım onarım işlerinde, çevre ve temizlik konularında kişilerin çalışmasını kapsıyor"dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:58 Kaynak: İHA
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