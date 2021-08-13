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Belediye ve vatandaş arasındaki anlaşmazlık mahalleliyi yolsuz bıraktı - Son Dakika

Belediye ve vatandaş arasındaki anlaşmazlık mahalleliyi yolsuz bıraktı

13.08.2021 11:06
Belediye ve vatandaş arasındaki anlaşmazlık mahalleliyi yolsuz bıraktı, System.String[]

Denizli'de mahalle sakinlerinin yol çilesi yıllardır çözüme kavuşamıyor.

Denizli'de mahalle sakinlerinin yol çilesi yıllardır çözüme kavuşamıyor. Belediyenin sorunu çözdük yolu kullanabilirsiniz sözünün ardından yol arsa sahibi tarafından duvar ile örüldü. Mahalleye araç girişi için kullanılabileceği yol kapanınca olası acil durumlarda ambulans, itfaiye gibi önemli araçlarında girişi de imkansız hale geldi.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle Ethem Tümbay Caddesi Recep Abalı park bölgesinde yaşayan vatandaşların yol sorunu yıllardır çözüme kavuşamıyor. Onlarca kez yapılan görüşmelerin hepsinde Buldan Belediyesi tarafından yolun istimlak bedeli ödendi kullanabilirsiniz cevabının ardından onlarca hanenin bulunduğu bölgeye araçlı ulaşımın tek yolu açılmış oldu. Aradan geçen yılların ardından yolun geçtiği arsa sahibi arazisinin etrafını duvar ile ördü. Yine Buldan Belediyesinin yolunu tutan vatandaşlar bu sefer sorunlarına çözüm bulamadı. Her seferinde farklı bir bahane ile geri gönderildiklerini belirten mahalle sakinleri, "Ambulans, itfaiye, çöp ve kömür kamyonları buraya giremiyor. Söz verildi ama yolu açmadılar. Bir an önce yolumuzun açılmasını istiyoruz" dedi.

"Yetkililer sorunumuza sahip çıkmıyor"

Fevzi Ataman'da konuyu defalarca Buldan Belediyesine aktardıklarını, toplu olarak imza attıklarını belirterek; "Biz bu yoldan yıllardan beri gelir geçeriz. Bize Belediye söz verdi. Meclis toplantılarına katıldık. Bize bir daha buraya gelmenize gerek yok yolu, açtık dediler. Sonrasında yol açıldı. Ancak aradan geçen zaman içinde yol tekrar kapandı. Belediye Başkanı bize bu yolu açacağını, istimlak yapıldığını, yolun açılacağını söylüyor, ancak ne gelen var ne de yolu açan. Allah korusun burada bir yangın çıksa hepimizi mahvoluruz. Yetkililer sorunumuza sahip çıkmıyor. Burada yolumuzun açılması durumunda bana ait yetmiş metrekare olan tapulu yerimi yola terk edeceğim. Verilen sözler yerine getirilsin" ifadelerini kullandı.

"Başkan söz verdi ama yerine getirmiyor"

Yollarının açılması için çalmadık kapı bırakmadıklarını dile getiren Raziye Sarıoğlu, "Belediye'den bize yolun kamulaştırmasının yapıldığını, arsanın istimlak edildiğini, bundan sonra hiçbir kuvvet yolu kapatamaz dediler. Biz de Allah razı olsun dedik. Daha sonra yolumuz açıldı. Ama aradan bir süre geçtikten sonra yolumuz yine kapandı. Buraya çöp arabası girmiyor, cenaze arabası girmiyor. Zaten mevcut yol çok dar. Giriş ve çıkış mümkün değil. Yüz elli hane mağdur. Yazık değil mi bize? Burada imarda da yolumuz var. Belediye Başkanının verilmiş bir sözü var. Ama sözünü yerine getirmiyor. Yolumuzu açmıyorlar. Meclis toplantılarına gittik, komisyona katıldık. Orada söz verildi. Ama tutulmadı. Burada bir felaket yaşanırsa bunun sorumlusu kim olacak. Daha fazla mağdur olmak istemiyoruz" diye konuştu.

Eşi Bekir Ger'in felçli ve kalp hastası olduğunu belirten Gülizar Ger "Eşimin hastalıklarından dolayı ambulans çağırıyoruz. Ambulans buraya giremediğinden dolayı mahallemizdeki vatandaşlar eşimi ambulansa kadar taşımak zorunda kalıyorlar. Gece vakti kimseyi çağıramıyorum. Belediye tarafından yolumuzun bir an önce açılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Belediye ve vatandaş arasındaki anlaşmazlık mahalleliyi yolsuz bıraktı
Belediye ve vatandaş arasındaki anlaşmazlık mahalleliyi yolsuz bıraktı
Belediye ve vatandaş arasındaki anlaşmazlık mahalleliyi yolsuz bıraktı

İstimlak, Ambulans, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye ve vatandaş arasındaki anlaşmazlık mahalleliyi yolsuz bıraktı - Son Dakika


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