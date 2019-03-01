Belediye, Vergi Borcu Olan Ailenin Köpeğini Haczedip 750 Euro'ya Sattı

ALMAN medyasında yer alan haberlere göre Ahlen Belediyesi, alacağını tahsil etmek için adı açıklanmayan kişinin evine 2018'in kasım ayında iki haciz memuru gönderdi.

ALMAN medyasında yer alan haberlere göre Ahlen Belediyesi, alacağını tahsil etmek için adı açıklanmayan kişinin evine 2018'in kasım ayında iki haciz memuru gönderdi.



Haciz memurları önce iş kazası sonucu sakatlanan üç çocuk babası adamın en değerli 'eşyası' olarak tekerlekli sandalyesine el koymak istedi.



Fakat sandalyenin sigorta şirketine ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ailenin Edda adlı köpeğine el konuldu. Edda, bir belediye çalışanının özel hesabından açık artırma sitesi eBay'de 750 Euro'ya satıldı. Belediye sözcüsü Frank Merschhaus, köpeğe el konulması kararının yasal olduğunu söyledi.



KÖPEĞİN YENİ SAHİBİ BELEDİYEYE DAVA AÇTI



Köpeğin şimdiki sahibi polis memuru Michaela Jordan, fiyatın düşük olmasından şüphelenerek belediyeyi aradı. Normalde bu cins köpeklerin fiyatı 1500-2000 Euro'ydu. Jordan, telefondaki belediye görevlisinin köpeğin sağlıklı ve aşılarının tam olduğunu söylemesiyle ikna oldu. Ancak Michaela Jordan, köpeğin gözünden rahatsız olduğunu ve dört ameliyat geçirdiğini belirterek 1800 Euro'luk veteriner masrafını geri alabilmek için belediyeye dava açtı.

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