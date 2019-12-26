Belediye veterinerinden küçük öğrencilere eğitim sunumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye veterinerinden küçük öğrencilere eğitim sunumu - Son Dakika

Belediye veterinerinden küçük öğrencilere eğitim sunumu

6 saat önce

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlileri tarafından küçük öğrencilere veterinerlik ve hayvan bakımevi faaliyetleri hakkında eğitim verildi.

Belediye veterinerinden küçük öğrencilere eğitim sunumu, System.String[]

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlileri tarafından küçük öğrencilere veterinerlik ve hayvan bakımevi faaliyetleri hakkında eğitim verildi.


Çorlu'da çok sayıda sokak hayvanına ev sahipliği yapan ve sağlık hizmeti veren Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi tarafından yıllık planlama dahilinde yürütülen çalışmalar kapsamında anaokulu öğrencilerine veterinerlik mesleği ve hayvan bakımevi faaliyetleri hakkında eğitim verildi.


Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Sorumlu Veteriner Hekimi Ahmet Çavdar tarafından 2019 yılı çalışma takvimi kapsamında Çorlu'da yer alan bir anaokulunda gerçekleştirilen eğitim sunumunda çocuklara sokak hayvanlarının ihtiyaçları, yaralanma ve hastalanma gibi durumlarda neler yapılması gerektiği ve nereye başvurulabilecekleri ve sokak hayvanlarını sahiplenmenin önemi gibi konularda bilgiler verildi.


Çocukların gelecekte seçebileceği meslekler gruplarından biri olan Veterinerlik mesleği hakkında da bilgi sahibi olmaları amacıyla at, kedi, köpek gibi çeşitli hayvanların iskelet sistemleri hakkında örneklerle anlatım gerçekleştirildi.


Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne gelen hayvanlarla ilgili olarak kısırlaştırma, aşılama, işaretleme ve tedavi gibi konularda uygulanan prosedürlere de yer verilirken, sokak hayvanlarının sayılarının kontrolünün ve sağlık durumlarının, insan ve hayvan sağlığı açısından önemine istinaden çocuklara bilgiler aktarıldı. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak
Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü

Son Dakika Haberleri
20:29 Kütahya-romanların kavgasını polis hava ateş açarak durdurdu-2 - Son Dakika
20:25 Fenerbahçe Yönetimi, Genelkurmay Başkanı Güler'i ziyaret etti - Son Dakika
20:25 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "sözleşmeli personel" açıklaması - Son Dakika
20:25 ATO, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı dolaysıyla 2. Meclis binasını ziyaret etti - Son Dakika
20:24 Ayvalık'ta 2 bin 400 litre 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika
18:26 Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:34:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye veterinerinden küçük öğrencilere eğitim sunumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]