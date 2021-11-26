ALİAĞA BELEDİYESİ VEZNELERİ BU HAFTA SONU HİZMET VERECEK - Son Dakika

EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ 2. TAKSİTİNDE SON ÖDEME 30 KASIM

Son ödeme tarihi 30 Kasım Salı günü olan "Emlak, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam" Vergilerinin 2021 yılı ikinci taksiti için Aliağa Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan Vezneler hafta sonu 10. 00- 16. 00 saatleri arasından hizmet vermeye devam edecek.

VEZNELER CUMARTESİ PAZAR AÇIK OLACAK

Her yıl iki taksit olarak tahsil edilen Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2021 yılı ikinci taksit ödemeleri sürüyor. 30 Kasım Salı gününe kadar devam edecek ödemeler için Aliağa Belediyesi vezneleri hafta sonu da hizmet verecek. Aliağa Belediyesi Ana hizmet binasında bulunan vezneler 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günleri 10. 00 - 16. 00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar veznelerden vergi ödemelerini nakit ya da kredi kartıyla yapabiliyor.

E-BELEDİYE İLE İNTERNETTEN ÖDEME KOLAYLIĞI

Emlak, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam ödemeleri Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası veznelerden yapılabileceği gibi internetten https://ebelediye. aliaga. bel. tr sayfasından üye olup ardından üye girişi yaparak kolaylıkla kredi kartıyla online olarak da yapılabiliyor.

BANKALARDAN EFT VE HAVALE İLE VERGİ ÖDEME

Emlak vergi ödemelerini Bankalardan gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, taksit ödemelerini Aliağa Belediyesi'nin Türkiye Halk Bankası TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 no'lu İBAN hesabına veya posta çeki ile 233101 no'lu hesabına yapabilecek.