Belediye yangında zarar görmüş zeytin ağaçlarının sağlıklı gelişmesi için çalışıyor - Son Dakika

- Belediye yangında zarar görmüş zeytin ağaçlarının sağlıklı gelişmesi için çalışıyor

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, Mazı Mahallesi'nde yangında zarar görmüş zeytin ağaçlarının, sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak için inceleme başlattı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Bodrum'a davet edilen Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Özer, bölgedeki zeytin bahçeleri ve zeytin ağaçları üzerinde gözlemleme çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekiplerince yangın sonrasında yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında, birçoğu zeytin üreticisi olan yöre halkının yangında zarar gören ağaçları kayıt altına alınarak tespit edilmişti. Belediye araçları ile Mazı Mahallesi Bahçekuyusu Mevkii'nde kurulan Bodrum Afet Alanları Destekleme Merkezi'ne getirilen üreticilere, Ziraat Mühendisi Ercan Özer tarafından yangında zarar gören zeytin ağaçlarının sağlıklı gelişebilmeleri konusunda yapılması gerekenler anlatıldı. Bodrum Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, zeytin üreticilerine yangın sonrası zeytin ağaçları ile ilgili tarımsal eğitim verildi. Çoğunluğu zeytin üreticisi olan köy halkına, zeytin bahçelerinde yapılacak olan kültürel işlemler ile zeytin ve zeytinyağı üreticiyi pazarını oluşturacak E-ticaret yollarını kullanarak kaliteli zeytinyağı verimi anlatıldı.

Hasar gören zeytinliklerdeki zarar tanzim edilecek

Yangından zarar gören zeytinlik alanlarda durum tespitinin yapılması için bölgede akademik çalışmalar başlattıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz: "31 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen orman yangınları sonucunda Mazı, Yeniköy, Mumcular bölgesinde özel mülkiyete tabi birçok zeytinlik hasar gördü. Bu hasarın sonucunda Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'müz bünyesinde çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Akademisyenlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda zeytin konusunda Türkiye'de ilk beş uzmandan biri olan Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Özer, iki gündür bölgemizde çalışmalar yapmakta. Önümüzdeki süreçte Bodrum Belediyesi olarak zeytin konusunda ve zarar gören zeytinliklerle ilgili yol haritamızı birlikte çizip hasar gören yerlerdeki zararı en uygun şekilde tanzim edeceğiz." dedi.

"Bölgede ciddi bir organik tarım potansiyeli var"

Yanan zeytin ağaçlarında yangın sonrası yapılması gerekenler, zeytin ağaçlarının şu anki vejetalin gelişimi ve budama zamanları ile ilgili arazide uygulamalı inceleme yaparak yanan tüm alanlarda gözlemleme çalışması gerçekleştiren Özer "Zeytinliklerle ilgili çok ciddi, korkulacak bir durum söz konusu değil. Yaptığımız toplantıda üretici arkadaşlarıma anlattım, maksimum yüzde 10 kadarı hayata dönmeyebilir. Geri kalanında bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ocak - Şubat ayına kadar kesinlikle budama yapılmamasını önerdik. Mümkünse şu anda yapılacak tek bir şey var, sadece sulama yapılması gerekiyor. Bunları yaparsak bu ağaçlar tekrar geri dönecekler ve ekonomiye katılacaklar. Dün ki gezilerimde ilaçlama ve gübreleme yapılmadığı için tam Organik tarıma uygun bölgeler olduğunu gördüm. Biyolojik anlamda bir dengenin olduğunu ilk gözlemlerimde tespit ettim. Bunlar büyük avantajlar, burayı yönetenlerin bunun farkında olmaları beni çok sevindirdi. Zeytin ağaçlarımıza yapılacak küçük dokunuşlarla, bu potansiyelin ortaya çıkacağını, bölge ve ülke tarımına, ekonomiye ciddi katkıları olacağını düşünüyorum. Bodrum Belediye Başkanımıza ve belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.