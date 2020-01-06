Belediye yaptı, çocuklar kaydı - Son Dakika
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Belediye yaptı, çocuklar kaydı

7 saat önce

Talas Belediyesi tepeyi kızak alanına çevirdi, yağan karla birlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

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Talas Belediyesi tepeyi kızak alanına çevirdi, yağan karla birlikte çocuklar doyasıya eğlendi.


Mevlana Mahallesi'nde yer alan doğal tepede kar yağışından önce çalışmalara başlayarak taşları temizleyen ve güvenlik için çevresine file geren Talas Belediyesi, çocukların kayabilmesi için ortam hazırladı.


Ertesi gün yağan karla birlikte tepe, çocuklar için kızak alanına dönüşünce ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.


Gerek tek başlarına gerekse de anne-babalarıyla birlikte tepeden aşağıya hem kızaklarla hem de naylonlarla kayan çocuklar, keyifli dakikalar geçirdi. Zaman zaman büyüklerin de çocuklara eşlik ettiği görüldü.


Belediyeye teşekkür


Çocukların yaşadığı eğlenceye ortak olan anne-babalar da hazırlanan ortam için Talas Belediyesi'ne teşekkür etti. Kar yağışının daha fazla olması halinde uzun süreli bir eğlence ortamının doğacağına vurgu yapan anne-babalar, belediyenin çocukları düşünüp kar yağışı öncesinde hazırlık yapmasının da güzel bir yaklaşım olduğuna dikkat çekti. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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