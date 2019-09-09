Belediye'ye ait hizmet aracı devrildi: 1 yaralı
45 dakika önce
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı.
Kaza, Kaynarca'nın Konak mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait kamyon ile yola taş taşıyan E.G. yönetimindeki 54 VL 159 plakalı kamyon yola yan yattı. Kaza sonu araç şöförü yaralanırken, yaralı ilk müdahalenin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlattıldı. - SAKARYA
Erzurum'da korkunç kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü'nün darbecilere verdiği cevap halen akıllarda Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez hakim karşısına çıktı Arkadaşlarının ifadesi ile dolandırıcılık yapan abla-kardeş hapsi boyladı