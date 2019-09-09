Son Dakika Haberleri: Belediye'ye ait hizmet aracı devrildi: 1 yaralı
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Belediye'ye ait hizmet aracı devrildi: 1 yaralı

45 dakika önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı.

Belediye'ye ait hizmet aracı devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı.


Kaza, Kaynarca'nın Konak mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait kamyon ile yola taş taşıyan E.G. yönetimindeki 54 VL 159 plakalı kamyon yola yan yattı. Kaza sonu araç şöförü yaralanırken, yaralı ilk müdahalenin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlattıldı. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, Konak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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