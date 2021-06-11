Üye Girişi
Belediye yol çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Belediye yol çalışmalarını sürdürüyor

11.06.2021 10:15
Belediye yol çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Kars'ta yol çalışmaları aralıksız devam ediyor, ana yollarda sıcak asfalt çalışması yapan belediye, ara cadde ve sokakları ise kilit parke taş ile döşüyor.

Kars'ta yol çalışmaları aralıksız devam ediyor, ana yollarda sıcak asfalt çalışması yapan belediye, ara cadde ve sokakları ise kilit parke taş ile döşüyor. Belediye'nin yol çalışmaları vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kent genelinde başlatılan yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün yakından takip ettiği yol çalışmaları ara sokak ve caddelerde sürüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince daha önce yolu olmayan ve uzun yıllar ihmal edilen İstasyon Mahallesi, Taşlı Harman Sokak, Bülbül Mahallesi, Kemal Paşa Sokak'ta kilit parke taş yol yapıyor. Halı deseni gibi işlenen yollar, vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Cadde ve sokakların modern, estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmaları kent genelini kapsayacak şekilde yürütülecek.

Öte yandan belediye ekipleri, alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarına devam ederken, yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde mahalleler, cadde ve sokaklar daha modern bir hale kavuşurken, vatandaşlarda uzun yıllar sonra modern yollara kavuşmanın keyfini çıkaracak. - KARS

Belediye yol çalışmalarını sürdürüyor
Belediye yol çalışmalarını sürdürüyor
Belediye yol çalışmalarını sürdürüyor
Belediye yol çalışmalarını sürdürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Türker Öksüz, Kars, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Belediye yol çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor 10:56 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor 10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı 10:49 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor 10:37 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı 10:11 AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı 09:58 Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek 09:41 Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş 07:45 Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş

Son Dakika Haberleri
10:57 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi
10:55 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor
10:53 Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi
10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor
10:48 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
10:36 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor
10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız
10:10 AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı
10:08 Ece Seçkin, cesur tekne pozuyla göz doldurdu
10:05 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi         
10:58
Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi         
10:54
2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekleri 18 Haziran'dan itibaren ödenecek 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekleri 18 Haziran'dan itibaren ödenecek         
10:50
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız         
10:24
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı         
09:51
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
23:47
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu         
23:36
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 11:07:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye yol çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement