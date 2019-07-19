"Belediyecilik kolay değil, zor bir iş"

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İsveç'te iş görüşmeleri 'Tengai' adlı yapay zekalı robot ile gerçekleştirilmeye başlandı

Firmalar İŞKUR üzerinden acil 45 bin 836 işçi arıyor! İşte meslekler

23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz?