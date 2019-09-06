Son Dakika Haberleri: Belediyede başka birime görevlendirme, mahkemeden döndü
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Belediyede başka birime görevlendirme, mahkemeden döndü

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de CHP'li Odunpazarı Belediyesi bünyesinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni olarak görev yaparlarken Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Hayvan Bakım Merkezi'nde (Hayvan Barınağı) görevlendirilen 3 personelden mahkemeye başvuran 2'si görevlerine iade edildi.

Belediyede başka birime görevlendirme, mahkemeden döndü, System.String[]
ESKİŞEHİR'de CHP'li Odunpazarı Belediyesi bünyesinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni olarak görev yaparlarken Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Hayvan Bakım Merkezi'nde (Hayvan Barınağı) görevlendirilen 3 personelden mahkemeye başvuran 2'si görevlerine iade edildi. Memur-Sen Eskişehir İl temsilcisi Muammer Karaman, haksız görevlendirmenin mahkemeden döndüğünü belirterek, kararın diğer belediyelere emsal teşkil ettiğini söyledi.
Odunpazarı Belediyesi bünyesindeki Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışan Ahmet Bekmezcioğlu, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olan Fethullah Özsarı ve Halil Özdemir, Mayıs ayında, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Hayvan Bakım Merkezi'nde (Hayvan Barınağı) görevlendirdi. Ahmet Bekmezcioğlu ve Fethullah Özsarı, yürütmenin durdurulması ve görevlendirilmenin iptali için Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Başka birime görevlendirme kararının siyasi olduğunu savunan Özsarı ve Bekmezcioğlu, dava dilekçesinde görevlendirmenin hukuka aykırı olduğunu, görev yerinin değiştirilmesi sebebi ve görev süresi belirtilmeksizin, hiçbir gerekçe gösterilmeden siyasi bir saikle kadro dışı görevlendirme yapıldığını iddia etti. Mahkeme yaptığı incelemenin ardından Özsarı ve Bekmezcioğlu'nun veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni olarak Odunpazarı Belediyesi'nde görevine geri dönmesine karar verdi. Mahkeme kararında "Davacının görevlendirilmesinin ihtiyaca veya başka bir sebebe dayanılarak yapıldığının belli olmadığı" denildi.
Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi Muammer Karaman, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un, personelini haksız yere başka birime görevlendirdiğini ve mahkemenin bu görevlendirmeyi iptal edip, göreve dönüş kararını verdiğini söyledi. Hayvan Barınağı'na görevlendirilen personelin çalışması için masa ve bilgisayarının bile bulunmadığını kaydeden Karaman, "Mahkeme arkadaşlarımızın maddi ve manevi zarar uğratıldı. Görevlendirildiği birimlerle mesleki yeterlilik olmadığını, amacını dışı kullanıldığını ifade ediyor. Orada kendine herhangi bir iş yükümlülüğü tanımlanamazken, neden oraya görevlendirildiklerini de belediyenin açıklayamadığını ifade ediyor. Bilgisayar işletmeni görevlilerin önlerinde bilgisayar bile yok" şeklinde konuştu
Karaman, kararın diğer belediyelere de emsal teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:33 Kaynak: DHA
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