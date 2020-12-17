Belediyede İntihar girişiminde bulunan işçi konuştu - Son Dakika

Belediyede İntihar girişiminde bulunan işçi konuştu

17.12.2020 17:37
Belediyede İntihar girişiminde bulunan işçi konuştu, System.String[]

Önceki gün Malatya Büyükşehir Belediyesi içerisindeki asma köprüde intihar girişiminde bulunan işçi Cumali Doğaner, olay anında psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyerek "Başkanımızla görüştüm kendisinden özür diledim. Haksız olduğumu ve kendisine haksızlık yaptığımı söyledim.

Önceki gün Malatya Büyükşehir Belediyesi içerisindeki asma köprüde intihar girişiminde bulunan işçi Cumali Doğaner, olay anında psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyerek "Başkanımızla görüştüm kendisinden özür diledim. Haksız olduğumu ve kendisine haksızlık yaptığımı söyledim. Başkanımızın da bana bir baba gibi bir aile gibi yaklaşımı oldu" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye binası içinde yaşanan girişim sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüşüp özür dileyen Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü çalışanı Cumali Doğaner, "Yaşanan bu tatsız olayda Başkanımız Selahattin Gürkan'ın herhangi bir suçu yok. Ben bir öfke patlamasıyla çıktım oraya. Bizim belediyeden herhangi bir alacağımız yok. Maaşlarımızı da tam alıyoruz, eksiksiz alıyoruz. Herhangi bir sıkıntımızda yok. Sadece psikolojik sorunumdan dolayı ben o hareketi yaptım" şeklinde konuştu.

Olay sonrası pişmanlık duyduğunu da anlatan Doğaner, sonrasında Başkan Gürkan ile de görüşerek kendisinde de özür dilediğini ifade ederek, "Belediye Başkanımızdan bu konuda özür dilerim. Bana taahhüt edilen maaşın tamamını alıyorum. Bu süreçte bin TL kısa çalışma ödeneğinden alırken geri kalan maaşımın tamamını da belediyemizden alıyoruz. Bu rakamların haricinde ayrıca verilen gıda çeklerini de eklersek toplamda 3 bin 400 TL civarı bir rakam tutuyor" ifadelerine yer verdi.

İntihar girişimi sırasında söylediklerinin stres anında öfke patlamasıyla söylenmiş olduğunu da dile getiren Doğaner, "Gerçekten psikolojimde bozuktu oraya çıktığımda. Ben o amaçla da gelmedim. Ben oraya Sayın Belediye Başkanımızı görmeye gelmiştim. Belediyede olmadığını söylediler, ben yalan söylediklerini zannettim bir anda öfke patlamasıyla da o hareketi yaptım. Amacım buraya gelerek intihar etmek değil veya başka bir protesto değildi. Amacım Belediye Başkanımızla görüşmekti. Olan sıkıntılarımı Belediye Başkanımıza dile getirmekti. Belediye Başkanımızla sonrasında görüştüm kendisinden özür diledim. Haksız olduğumu ve kendisine haksızlık yaptığımı söyledim. Ellerini öptüm ve özür diledim. Başkanımızın da bana bir baba gibi bir aile gibi yaklaşımı oldu. Herhangi bir şekilde sert bir mizacı olmadı. Normal babam benimle nasıl muhabbet ediyorsa bir baba gibi oturup benimle muhabbet etti. Belediye Başkanımız olsun belediyemiz olsun haklarımızı tamamıyla alıyoruz. Vaat edilen her şeyi tamamen aldık almaya da devam ediyoruz. Ben o gün evde kolonya içtim. Babam kolonya şişesini çekti elimden aldı ve kolonya şişeside halen evimde duruyor aynı şekilde. 9 senedir Park ve Bahçeler Daire Başkanlığında çalışıyorum. 9 senedir asla benim böyle bir yaklaşımım olmadı. Evde intihar etmek için kolonya içtim psikolojik sorunlarımdan dolayı, ailevi sorunlarımdan dolayı. Kan testinde çıkan alkol promil oranı da ondan dolayıdır. Benim yaptığım hatayı yapmasınlar çünkü belediye tarafından bütün haklarımız temin ediliyor. Kesilen hiçbir şeyimiz yok. Biz bir hata yaptık bu şekilde geldik bunu yaptık. Benim yaptığım hatayı yapmasınlar. Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'dan özür dilerim beni affetmesini diliyorum yaptığım hareketten dolayı. Bir daha yaşanmayacağına dair bu tür bir şeyin olmayacağına garanti veririm. Biz Belediye Başkanımız göreve geldiğinden beri Belediye Başkanı olarak değil baba olarak görüyorum. Biz ailemizden çok mesai arkadaşlarımızı görüyoruz biz bir aileyiz. Herkesten böyle bir olay yaşandığı için özür dilerim" diye konuştu. - MALATYA

Belediyede İntihar girişiminde bulunan işçi konuştu
Belediyede İntihar girişiminde bulunan işçi konuştu

Büyükşehir Belediyesi, İntihar, Malatya, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediyede İntihar girişiminde bulunan işçi konuştu - Son Dakika


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