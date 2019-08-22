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Belediyede intiharı polis önledi

1 saat önce

Balıkesir'de belediye binasının altıncı katında intihara teşebbüs eden şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.

Belediyede intiharı polis önledi, System.String[]

Balıkesir'de belediye binasının altıncı katında intihara teşebbüs eden şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.


Sabah saat 09.30 sıralarında meydana olayda, E.A. (34) isimli şahıs, belediye binasının 6. kat pencere boşluğuna çıkarak intihar bulundu. Emniyetin yanı sıra 112 ve itfaiye ekipleri de belediyeye geldi. E.A. polis tarafından yaklaşık yarım saat süren çabaların ardından ikna edilerek çıktığı pencere boşluğundan indirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Sabah, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
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