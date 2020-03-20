Belediyede "Online" çağ - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Belediyede 'Online' çağ - Son Dakika

Belediyede "Online" çağ

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vatandaşların Korona virüs tedbirleri kapsamında belediyeye gelmeden birçok işlemi gerçekleştirebileceğini hatırlattı.

Belediyede

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vatandaşların Korona virüs tedbirleri kapsamında belediyeye gelmeden birçok işlemi gerçekleştirebileceğini hatırlattı.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Eskişehirlilerin Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmadan belediye işlemlerinin internet ortamından yapılabildiğini belirtti.


Vatandaşlar, "tepebasi.bel.tr" web adresi üzerinden üyelik koşulu aranmadan ödeme işlemlerinin yanı sıra sicil arama, arsa rayiç değeri sorgulama, inşaat maliyet bedelleri, bina aşınma oranları, çevre temizlik tarifeleri ve geri dönüşüm saatleri gibi birçok işleme ulaşabiliyor. Ayrıca tahakkuk bilgileri, borç sorgulama, şikayet bildirimi gibi işlemler de "tepebasi.bel.tr" adresinden online olarak yapılabiliyor. Web sitesi üzerinden vatandaşlar için "Canlı Destek" hizmeti de sunuluyor.


Öte yandan Tepebaşı Belediyesi, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa ve 0 (532) 131 30 32 numaralı Whatsapp iletişim kanalları ile ilçe sakinlerinin istedikleri zaman ulaşabildiği bir belediye olmayı sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:33 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı         
18:04
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı         
13:00
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu         
11:59
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi         
09:10
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:10:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediyede "Online" çağ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]