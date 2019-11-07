Belediyede, sektör çalışanlarına yazılım dersi

BAŞAKŞEHİR Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde, sektör çalışanlarına yönelik eğitimler kapsamında Cisco Networking Academy'den Hasan Coşkun tarafından CCNA1 Eğitimi verildi.

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnosvasyon Merkezi'nde Yazılım Mühendisi Hasan Coşkun, katılımcılara ağ gereksinimleri, temel ağ yapısı ve ağ güvenliği hakkında müfredata bağlı eğitimler verdi.

4 hafta süren programda katılımcılara, 'Anahtarlanmış Ağlara Giriş', 'Temel Anahtarlama (Switching) Kavramları ve Yapılandırma', 'Erişim Kontrol Listeleri/(ACL)', 'DHCP Protokolü ve IPv4 için Ağ Adresi Çevirisi (NAT)' konularında bilgiler aktarıldı.

Konfigürasyonu yapılan cihazların yalnızca ağ yöneticisinin erişeceği şekilde bir ortam hazırlanması ve her türlü cihaz erişimine karşı şifrelenmesi gerektiğine dikkati çeken Hasan Coşkun, katılımcılara simülasyon ortamında "LAN" ve "WAN" ağlar oluşturarak uygun konfigürasyonları yaptırdı. Etkinlik sonunda katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.