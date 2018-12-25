Son Dakika Haberleri: Belediyede Siren Şoku...mesai Saatinde Sirenler Çaldı, Çalışanlar 2.5 Dakikada Binayı Boşalttı

Belediyede Siren Şoku...mesai Saatinde Sirenler Çaldı, Çalışanlar 2.5 Dakikada Binayı Boşalttı

12 dakika önce

Belediyede siren şoku...Mesai saatinde sirenler çaldı, çalışanlar 2.5 dakikada binayı boşalttı Art arda yaşanan depremlerin ardından belediyede deprem tatbikatı yapıldıBURSA - Bursa'nın merkez ilçe belediyelerinden Osmangazi Belediyesi'nde deprem tatbikatı yapıldı.

Belediyede siren şoku...Mesai saatinde sirenler çaldı, çalışanlar 2.5 dakikada binayı boşalttı
Art arda yaşanan depremlerin ardından belediyede deprem tatbikatı yapıldı

BURSA - Bursa'nın merkez ilçe belediyelerinden Osmangazi Belediyesi'nde deprem tatbikatı yapıldı. Mesai saatleri içerisinde aniden çalmaya başlayan siren sesini duyan çalışanlar önce şok yaşadı, ardından 2.5 dakikada binayı tahliye edip ön bahçede toplandı.
Bursa ve Yalova'da son günlerde meydana gelen depremlerin ardından Osmangazi Belediyesi'nde deprem tatbikatı yaptı. Öğle saatlerinde yaklaşık bin 500 personeli bulunan belediye koridorlarında önce sirenler çalmaya başladı. Ardından elinde megafon bulunan zabıtalar personele binayı terk etmeleri için çağrı yaptı. İşlerini yarıda bırakan personel binayı tahliye edip bahçede toplandı. Binanın 2.5 dakikada tamamen boşaltıldığı bildirildi. Tatbikatın tamamlanmasının ardından çalışanlar yeniden belediye binasına girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:27 Kaynak: İHA

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