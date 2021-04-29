Belediyede tam kapanma öncesi 'seyahat izin belgesi' yoğunluğu - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 17 günlük tam kapanma öncesi seyahat izin belgesi almak isteyenler, belediye önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak tam kapanma öncesi Yüksekova'da seyahat izin belgesi almak isteyenler, belediye binası önünde kalabalığa neden oldu. Sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturanların maske ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat etmedikleri gözlendi. Devriye görevi yapan polis ekipleri de kuyruktakileri sık sık tedbirler konusunda uyardı.