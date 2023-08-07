Belediyede taşeron işçilerin kadro talebi - Son Dakika
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Belediyede taşeron işçilerin kadro talebi

07.08.2023 09:25

Belediyede yıllarını vermiş taşeron işçiler, 696 Sayılı KHK kararından verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor. Açlık sınırı altında çalışan binlerce işçi, kadro beklerken bazı belediyeler işi yavaştan alıyor. İşçiler, belediye şirketlerinde de 4D norm kadronun uygulanmasını talep ediyor. 4D işçileri, 657 Sayılı Kanun yerine 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabidir ve özlük hakları bulunmaktadır.

Belediyede taşeron işçilerin kadro meselesi kanayan yaraya dönüştü. Belediyeye yıllarını vermiş işçiler 696 Sayılı KHK kararından verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor.

BELEDİYELER İŞİ YAVAŞTAN ALIYOR

Açlık sınırı altında çalışan ve hala kadro alamayan binlerce işçi, sosyal medya platformlarında sesini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Birçok belediye son asgari zammın ardından işçilerinin maaşlarına zam yaparken, bazı belediyeler işi yavaştan alıyor.

600 BİN İŞÇİ KADRO BEKLİYOR

Birçok işçi "Belediye Şirkete Kadro" etiketiyle yetkilere 4d norm kadronun şart olduğunu dile getirdi. İşçiler "Kamu Çerçeve Protokolünün" belediye şirket işçilerine de uygulanmasını talep ediyor.

4D İŞÇİ NEDİR?

2018 yılında taşerondan kadroya alınan çalışanların hepsi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin D fıkrası baz alınarak kadroya alınmaktadır. Bu nedenle tüm kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan çalışanlar bu maddeye tabidir. 4A, 4B ve 4C kanunlarının dışında kalan çalışanları kapsamaktadır.

4D KAMU İŞÇİLERİ KİMLERDİR VE HANGİ KANUNA TABİDİR?

4D çalışanları; A, B ve C kanunların da belirtilenlerden ayrı olan, bunlarla alakalı olayları gereğince tahsis edilen, sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçilerle mevsimlik, kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili konuya göre geçici iş pozisyonlarında 6 aydan kısa zamanda olmak üzere çalıştırılan geçici kişilerdir. D işçileri A ve B işçilerine göre daha az özlük haklarına sahiptir çünkü bunlar sözleşmeli işçilerdir.

4/D kapsamında çalışan işçiler hakkında 657 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işçiler, 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümlerine tabidir. Bu kanunlarla 4D işçilerine tanınan özlük hakları aşağıda sıralanmaktadır;

  • Yıllık ücret izin hakkı vardır
  • Kıdem tazminatı alabilmektedirler
  • Haftalık çalışma saatleri belirlidir
  • Kadınlara doğum izni hakkı verilmektedir
  • İzin haklarında mazeret izni de yer almaktadır
  • Erkek olan işçiler baba olduğunda 5 gün boyunca ücretli izin kullanabilmektedirler
  • Vefat durumunda ölüm izni alınmaktadır
  • İşçilerin engelli çocuğu varsa izin kullanabilmektedir
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