Belediyede termos ve kağıt bardakla çay servisi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası Belediyesi'nde, çay servisi, koronavirüs nedeniyle termos ve kağıt bardakla yapılmaya başlandı.

Dilovası Belediyesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, çay servisi termos ve kağıt bardakla yapılmaya başlandı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in ziyaretçileri de dahil, vatandaşlar ile personel, çaylarını kağıt bardakla içiyor. Belediyedeki birimlere de çay dolu termoslar ve kağıt bardaklar bırakıldı.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Geleneksel kültürümüzün vazgeçilmesi olan ve gelen misafirlerimizle bir muhabbetin vesilesi olan çay ikram etme zorunluluğunu yine de karşılıyoruz. Özellikle hijyene dikkat ettiğimiz pandemi sürecinde Bilim Kurulu'nun oluşturduğu genel kurallara dikkat etmekle birlikte, gelen misafirlerimize ikram edeceğimiz çay konusunda neler yapabileceğimizi düşündük ve ikramın termosla yapabileceğimiz aklımıza geldi. Fazla temas olmadan tek kullanımlık bardaklarımızla ikramlarımızı sunuyoruz" dedi.