Son Dakika Haberleri: "Belediyede ve hizmetlerinde hiçbir yanlışa izin vermeyeceğiz"
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"Belediyede ve hizmetlerinde hiçbir yanlışa izin vermeyeceğiz"

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Belediyede ve belediye hizmetlerinde hiçbir yanlışa izin vermeyeceğiz.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Belediyede ve belediye hizmetlerinde hiçbir yanlışa izin vermeyeceğiz. Sizler bu ülkenin en değerli emaneti şehit ve gazi yakınlarımızsınız." dedi.

Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, HDPli belediye döneminde işten çıkarılan şehit ve gazi yakınları tarafından belediye binası önünde karşılandı.

Burada şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Belediyede ve belediye hizmetlerinde hiçbir yanlışa izin vermeyeceğiz. Sizler bu ülkenin en değerli emaneti şehit ve gazi yakınlarımızsınız. Her biriniz bu memleket için canını feda eden aziz şehitlerimizin yakını, akrabalarısınız. Sizlerin bizim işe aldıktan sonra işten çıkartılmaları toplumun ve hepimizin vicdanını yaraladı. Şehidin yakınını belediyenin dışına iteni, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bizler de dışarıya ittik."

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can ise Güzeloğlu'na teşekkür etmek için toplandıklarını belirterek, HDP'li belediye döneminde sadece şehit ailelerinin değil Diyarbakırlıların da işten çıkarıldığını kaydetti.

"Sayın Başkanımıza, şehit yakınlarına, millete ve memlekete sahip çıktığı için teşekkür ettik." diyen Can, HDP'li belediye döneminde işten çıkarılan 54 şehit yakınının Güzeloğlu tarafından yeniden işe iade edildiğini aktardı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:41 Kaynak: AA
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