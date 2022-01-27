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Belediyedeki işlerinden çıkarıldıklarını iddia eden 6 personel açıklama yaptı - Son Dakika

Belediyedeki işlerinden çıkarıldıklarını iddia eden 6 personel açıklama yaptı

27.01.2022 13:34
Belediyedeki işlerinden çıkarıldıklarını iddia eden 6 personel açıklama yaptı

Samandağ Belediyesindeki işlerinden haksız şekilde çıkarıldıklarını iddia eden 6 personel, aileleriyle basın açıklaması yaptı.

Samandağ Belediyesindeki işlerinden haksız şekilde çıkarıldıklarını iddia eden 6 personel, aileleriyle basın açıklaması yaptı.

Belediye binası önünde grup adına konuşan Gülşah Değiştirici, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın CHP'nin "helalleşme" adı altındaki talimatını uygulamadığını öne sürdü.

İşten çıkarılmalarıyla ilgili süreci anlatan Değiştirici, "Başkan Eryılmaz, antidemokratik, hukuk dışı ve keyfi şekilde bizleri işten çıkarmıştır. Mahkeme kararlarıyla işe iade edilen bizleri, mesleklerimizle alakasız birimlerde ve yerlerde görevlendirip sürgüne göndermiştir. Yargı kararıyla göreve iade edilen bizlere yönelik sistemli bir şekilde 'mobbing' uygulayarak bizleri istifaya zorlamıştır. Belediye başkanı bundan sonuç alamayınca 22 Aralık 2021'de yargı kararına aykırı şekilde işimize bir kez daha tek taraflı son vermiştir." iddiasında bulundu.

Değiştirici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hiçbir belediye başkanımız kimsenin ekmeğiyle, aşıyla, işiyle oynamayacak." dediğini anımsatarak, Eryılmaz'a tepki gösterdi.

Grup, açıklamanın ardından ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüyüş yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Refik Eryılmaz, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Belediyedeki işlerinden çıkarıldıklarını iddia eden 6 personel açıklama yaptı - Son Dakika
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