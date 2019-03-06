Son Dakika Haberleri: Belediyedeki Kavgada, Başkan Yardımcısı ve Müdür Vekiline Görevden Uzaklaştırma

Belediyedeki Kavgada, Başkan Yardımcısı ve Müdür Vekiline Görevden Uzaklaştırma

27 dakika önce

BURDUR Belediyesi'nde evrak yüzünden kavga eden Başkan Yardımcısı Serdar Başgül ile Fen İşleri Müdür Vekili Abdullah Sartekin, görevden uzaklaştırıldı.

Belediyedeki Kavgada, Başkan Yardımcısı ve Müdür Vekiline Görevden Uzaklaştırma, System.String[]
BURDUR Belediyesi'nde evrak yüzünden kavga eden Başkan Yardımcısı Serdar Başgül ile Fen İşleri Müdür Vekili Abdullah Sartekin, görevden uzaklaştırıldı.

Burdur Belediyesi Hizmet Binası'nda dün mesai bitimi Başkan Yardımcısı Serdar Başgül odasında Fen İşleri Müdür Vekili Abdullah Sartekin ile evrak yüzünden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, diğer görevlilerin araya girmesiyle Başgül ve Sartekin ayrıldı. Burdur Belediyesi tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Belediyeden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "05.03.2019 Salı günü mesai bitiminde, Belediyemiz Hizmet Binası Başkan Yardımcılığı odasında takipte olan bir evrakın akıbeti hakkında, Başkan Yardımcısı Serdar Başgül ile Fen İşleri Müdürü Abdullah Sartekin arasında önce sözlü başlayan tartışma, karşılıklı arbedeye dönüşmüş, araya giren görevlilerce kısa sürede taraflar ayrılmıştır. Ancak olayın sosyal medya kanalı ile kamuoyuna yansıması ve soruşturma açılacağı nedeniyle her iki kişi soruşturmanın selameti bakımından 06.03.2019 günü itibarıyla görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:50 Kaynak: DHA

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