Belediyedeki Kavgada Kendi Silahı ile Yaralandı
1 saat önce
NİĞDE'nin merkeze bağlı Alay Belediyesi'nde bir grup partili arasında çıkan kavgada Cafer Eryılmaz, belindeki ruhsatsız tabancayı çekerken tetiğe dokununca kendini ayağından vurup, yaraladı.
NİĞDE'nin merkeze bağlı Alay Belediyesi'nde bir grup partili arasında çıkan kavgada Cafer Eryılmaz, belindeki ruhsatsız tabancayı çekerken tetiğe dokununca kendini ayağından vurup, yaraladı.
Bugün sabah saatlerinde belediye binasında partili gruplar arasında seçim kavgası çıktı. Kavga sırasında Cafer Eryılmaz, belindeki ruhsatsız tabancayı çekerken, silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Eryılmaz'ın sağ ayağına isabet etti. Yaralanan Eryılmaz, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eryılmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:01 Kaynak: DHA
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