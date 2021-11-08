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Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular - Son Dakika

Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular

08.11.2021 09:17

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde bir karı kocanın mahrem görüntüleri internete düştü. Bu olay sonrası Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, makamında kurduğu sözde mahkeme ile videosu çıkan vatandaşı ilçeden kovdu. Söz konusu görüntüler tepki çekti.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde esnaflık yapan A.A. ile eşinin çektikleri mahrem görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bu olayın ardından A.A.'nın iddiasına göre ilçede fırıncılık yapan bir kişi kendileriyle görüşmek istedi. A.A., eşiyle birlikte gittiği fırıncının kendilerine ahlaksız teklifte bulunduğunu söyledi.

"LİNÇ EDECEKLER SENİ' DEYİP MAKAMINA ÇAĞIRDI"

Teklife tepki gösteren çift, karakola giderek fırıncıdan şikayetçi oldu. Bu şikayetin ardından Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın babası Hasan Lafcı ve mahalle muhtarı A.A.'nın dükkanına gitti ve kendisini iddiaya göre tehdit ederek belediye başkanının odasındaki toplantıya çağırdı.

A.A. şöyle konuştu: "Başkanın babası Hasan Lafcı ve muhtar, yanlarında iki kişi ile dükkanıma geldiler. Ben gitmek istemedim. Bana 'Gelmezsen belediye önünde seni linç edecekler' dediler. Bu şekilde gittim. Kamera görüntüleri incelenirse söylediklerim doğru çıkacak."

HERKESİ ODASINA TOPLAYIP VATANDAŞI İLÇEDEN KOVDU

Belediye Başkanı Lafcı'nın odasındaki toplantının videosu da ortaya çıktı. Görüntülerde Mustafa Lafcı'nın, "İlçemizde bulunan kanaat önderlerinin çoğunluğu, buradakilerin ortak kanaati, bilerek-bilmeyerek yapılmış bu hareketin ilçemize yakışmadı. Buralarda artık sizin yaşamanızın, kalmanızın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bununla ilgili olarak da herkesin isteği en kısa zamanda Eldivan'dan başka diyarlara gitmeniz" ifadelerini kullandığı görülüyor.

"GİTMEMİZ İÇİN BASKI YAPILDI"

Yeniçağ'ın haberine göre toplantıdan bir süre sonra ilçeden taşınmak zorunda kalan A.A., şunları söyledi: "Yaşadıklarımızdan dolayı eşim çalıştığı iş yerine gidemiyor. 24 yaşındaki kızım da işine gidemiyor. Kızım hakkında da dedikodu çıkardılar. 17 yaşındaki oğlum sosyal hizmetlerde kalıyor. Yanımıza gelmek istemiyor. Oğlumu da etkiliyorlar. Görüntülerdeki kişiler tarafından ilçeyi terk etmemiz için baskı yapıldı."

BELEDİYE BAŞKANI LAFCI: BÖYLE BİR ADAMIN DÜKKANINA NASIL GİDECEĞİZ?

Başkan Mustafa Lafcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada olayı yalanlamadı: "Buralarda Yaren kültürü vardır. Yaren Başağalarının, kaymakam, belediye başkanları kadar değeri vardır. Burada onlar da var. Mahkeme gibi bir durum söz konusu değil. Bunun talebi esnaf ve muhtarlardan geliyor. Bahsedilen videonun bir bölümünü izledim midem bulandı. Böyle bir adamın dükkanına nasıl çocuklarımızı göndereceğiz."

Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular

Mustafa Lafcı, Çankırı, Eldivan, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular - Son Dakika
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