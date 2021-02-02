Belediyedeki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyede - Son Dakika
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Belediyedeki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyede

02.02.2021 15:27
Belediyedeki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyede

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin zemin katındaki odaya yanıcı cisim atıp yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan eski itfaiye çalışan K.D.B. (33) ile bu sırada yanında bulunan E.Ş., adliyeye sevk edildi.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin zemin katındaki odaya yanıcı cisim atıp yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan eski itfaiye çalışan K.D.B. (33) ile bu sırada yanında bulunan E.Ş., adliyeye sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye binasının zemin katındaki odada dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alevlere ilk müdahaleyi belediye personeli yaparken, çağırılan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında maddi zarar oluştu. Olayın ardından eski itfaiye personeli K.D.B. ve yanında bulunan E.Ş. gözaltına alındı. Belediye binasına yanıcı cisim attığı belirlenen K.D.B., emniyetteki ifadesinde yangını işten çıkartıldığı için çıkardığını söyledi. E.Ş. ise olaydan haberi olmadığını, K.D.B.'yi Anamur ilçesinden araçla Mersin'e getirdiğini ifade edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Belediyedeki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyede
Belediyedeki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyede
Belediyedeki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyede
Belediyedeki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyede
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Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Yangın, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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