Son Dakika Haberleri: Belediyeden "15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet"

Belediyeden "15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet"

1 saat önce

Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Belediyeden
Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletleri, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi.

Kara, törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında şu ana kadar 10 bin bisiklet dağıttıklarını, kalan 5 bin bisikletin ise en kısa zamanda sahiplerine ulaştırılacağını müjdeledi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada, "Bu bisikletlere binmek için 3 şartımız var; kendi anneniz, babanız, dedeniz ve ninenizden sigara içen varsa bıraktıracak, karnede zayıf olmayacak ve önceki dönemlerde zayıfı olanlar ise notlarını düzeltecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:08 Kaynak: AA

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