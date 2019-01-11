Son Dakika Haberleri: Belediyeden 250 Bin Bez Torba

Belediyeden 250 Bin Bez Torba

37 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalara destek vermek amacıyla il genelinde 250 bin bez torbanın dağıtımına başladı.

Belediyeden 250 Bin Bez Torba, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalara destek vermek amacıyla il genelinde 250 bin bez torbanın dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında harekete geçti.

Ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak'tan itibaren başlamasının ardından, Adana Büyükşehir Belediyesi de çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Adana Ulaşım AŞ'ye hazırlatılan ve üzerinde belediye logosu bulunan "Halk İçin Halk Ekmek ve Adana Hazır" sloganları yazılı 250 bin bez torbanın dağıtımına başlandı.

Semt pazarlarında ve ekmek büfelerinde ücretsiz dağıtılan bez torbalar, çevrenin korunmasına katkı sağlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel
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