Son Dakika › Güncel › Belediyeden 65 yaş ve üstü vatandaşlara alışveriş hizmeti - Son Dakika
Belediyeden 65 yaş ve üstü vatandaşlara alışveriş hizmeti
6 saat önce
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 65 yaş ve üstü vatandaşlara alışveriş hizmeti veriliyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 65 yaş ve üstü vatandaşlara alışveriş hizmeti veriliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm önemleri yerine getirmeye devam ediyor.
155 ve 156 ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilen hizmet kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor ve görevlendirilen personel tarafından evlerine teslim ediliyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, salgının yayılmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:44 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek