Son Dakika Haberleri: Belediyeden bayramlık giysi yardımı
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Belediyeden bayramlık giysi yardımı

34 dakika önce

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi dar gelirli ailelere giysi ve temizlik malzemesi yardımı yaptı.

Belediyeden bayramlık giysi yardımı, System.String[]
Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi dar gelirli ailelere giysi ve temizlik malzemesi yardımı yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası aracılığıyla Kurban Bayramı öncesi dar gelirli ailelerin yüzü güldü.
Toplam 11 bin kişiye kıyafet yardımı yapılırken, 2 bin 100 aileye de temizlik malzemesi yardımı dağıtıldı.
Gıda Bankasına giden aileler, kendileri ve çocukları için reyonlardan kıyafet seçti.
Kurban Bayramı, Şehitkamil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:58 Kaynak: AA
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