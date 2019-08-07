Belediyeden bayramlık giysi yardımı
34 dakika önce
Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi dar gelirli ailelere giysi ve temizlik malzemesi yardımı yaptı.
Şehitkamil Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:58 Kaynak: AA
Belediyesi, Kurban Bayramı
öncesi dar gelirli ailelere giysi ve temizlik malzemesi yardımı yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası aracılığıyla Kurban Bayramı öncesi dar gelirli ailelerin yüzü güldü.
Toplam 11 bin kişiye kıyafet yardımı yapılırken, 2 bin 100 aileye de temizlik malzemesi yardımı dağıtıldı.
Gıda Bankasına giden aileler, kendileri ve çocukları için reyonlardan kıyafet seçti.
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