Belediyeden büyük revizyon

Bartın Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan 3 farklı su arıtma tesisinde kapasite artırma ve revizyon çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Cemal Akın, tamamlanan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.



Bartın Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından; Ulupınar'dan gelen ve evlerden akan şebeke suyunun arıtılması için 2007 yılında hizmete giren Türbe Mevkii Ana Tesisi, 2 numaralı Karaköy Mahallesi paket arıtma tesisi ve 3 numaralı Orduyeri Mahallesi paket arıtma tesislerinde başlatılan kapasite artırma ve komple revizyon çalışması tamamlandı. Arıtma tesislerinde yapılan çalışmalar kapsamında Nozul ve somun yenilenmesi, tank içi mineral değişimi ve ham su hatları yenilendi. İşletmeye alınan tesislerde Ultrasonik Debimetre yenilenmesi, Türbidimetre ve PHmetre yenilenmesi, metal izolasyon ve boya işleri gibi detay işlemler ise devam ediyor. Kavşak suyu arıtma tesisinde başlatılan revizyon çalışmalarının ise kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. 1 Milyon 100 bin liraya mal olan çalışma ile ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Şehrimizin susuzluk çekmemesi için türlü araştırmalar yaptık ve şehrimize alternatif su kazandırdık. Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne suya çok önem verdik. İlave depo yaptık, yeni ana şebeke hatları döşedik. Suyumuzun hiçbir bölümünü kaybetmemek, boşa harcamamak için yenileme çalışmaları yaptık. Şimdi de suyumuzu arıttığımız, çeşitli aşamalardan geçerek sağlıklı ve temiz hale getirdiğimiz arıtma tesislerimizde revizyon çalışması yaptık. Arıtma Tesislerimizde kullandığımız tüm ekipmanlarımızı teknolojiye uygun şekilde, kapasitemizi de artırarak yeniledik. Bu sayede halkımıza sağlıklı su ulaştırıyor, suyumuza sahip çıkıyoruz. Devam eden detay çalışmalar esnasında herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN