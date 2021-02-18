Belediyeden buzlanma riskine karşı solüsyon çalışmalarını - Son Dakika

Belediyeden buzlanma riskine karşı solüsyon çalışmalarını
18.02.2021 10:38
Bilecik Belediyesi kent merkezinde 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonrası kaldırımlarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı solüsyon çalışması gerçekleştirdi.
Bilecik Belediyesi kent merkezinde 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonrası kaldırımlarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı solüsyon çalışması gerçekleştirdi.
Bilecik kent merkezi 4 gündür yağan kar yağışı sonrası adeta hayat felç olurken, belediye ekipleri bu olumsuzluğu en aza indirmek için gece gündüz çalışıyor. Ekipler kent merkezinde iş makineleri yardımı ile kar temizleme işlemi yaparken, toplanan karlar kamyon ile boş arazilere dökülüyor. Vatandaşların yürüdüğü kaldırımlarda da tizi çalışma bir çalışma yapan ekipler, kardan temizlenen kaldırımlara ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı solüsyon çalışmalarını gerçekleştiriyor. - BİLECİK
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