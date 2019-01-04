Son Dakika Haberleri: Belediyeden Buzlanmaya Karşı Önlem

Belediyeden Buzlanmaya Karşı Önlem

1 saat önce

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, belediye tarafından yürütülen kar küreme çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden Buzlanmaya Karşı Önlem, System.String[]

Karla mücadele ekipleriyle bir süre görüşen Başkan Yanılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Şehirde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri ana arterler, kaldırımlar cadde ve sokaklarda buzlanmaya karşı önlem alıyor. Belediye tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri, vatandaşların kaldırımlarda rahat yürüyebilmeleri adına kaldırımlardaki buzları temizliyor.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Vatandaşların mağdur olmaması için cadde ve sokaklarda geniş araç filosu ve donanımlı ekiplerimizle kar küreme çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Gündüzleri eriyen kar akşamları donarak bulanmalara neden oluyor. Bizde vatandaşlarımızın kaldırımlarda rahat yürüyebilmesi adına, ana arterler ve caddelerde buzlanmaya karşı önlem alıyoruz. Yoğun olarak kullanılan kaldırımlarda ekiplerimiz kar ve buz temizleme çalışmalarını sürdürürken, ekiplerimiz gece-gündüz çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:16 Kaynak: Bültenler

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