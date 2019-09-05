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Belediyeden cami yapımına destek

31 dakika önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Seyirtepe Cami Yaptırma Derneği tarafından başlatılan, Bartın Belediyesi'nin de yapım aşamasında destek verdiği Orduyeri Mahallesi 720. Sokak'ta Cami İnşaatında incelemelerde bulundu.

Belediyeden cami yapımına destek, System.String[]

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Seyirtepe Cami Yaptırma Derneği tarafından başlatılan, Bartın Belediyesi'nin de yapım aşamasında destek verdiği Orduyeri Mahallesi 720. Sokak'ta Cami İnşaatında incelemelerde bulundu.


Fen İşleri Müdür Yardımcısı Emre Önder ile birlikte inşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Başkan Cemal Akın, görevli personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Cemal Akın," Altyapı ve üstyapı gibi çalışmalarının yanı sıra milli ve manevi duygulara sahip çıkacak çalışma ve projeler üretmek belediyelerinden en önemli görevlerinden bir tanesi. Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren Bartın Belediyesi olarak bizlerde bu konuya büyük önem verdik. Orduyeri Mahallesi'nde Hz. Ali ve Hz. Osman Camileri, Aladağ Mahallesi'nde Yeni Cami, Gölbucağı Mahallesi'nde Evliya Çelebi, Tuna Mahallesi'nde Hz. Ömer ve Miraç Cami, Ağdacı Mahallesi'nde Abdülhamid Han Cami ve Esentepe Mahallesi Bilal-i Habeşi camilerinin yapımına destek olduk. Ayrıca 2017 yılında Bartın Belediyesi Yalı Cami'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu çalışmalarımızın yanı sıra belediye sınırlarımız içinde ki tüm camilerimizin çevre düzenlemelerini ve temizliklerini yapıyoruz. Son olarak ta Bartın Seyirtepe Cami Yaptırma Derneği tarafından Orduyeri Mahallesi 720. Sokak'ta yeni bir cami yapmak üzere çalışmalara başladı. Bu camimizde belediyemize ait alanda yine belediyemizin destekleriyle yapılacak. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:30 Kaynak: İHA
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