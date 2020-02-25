Belediyeden cenaze hizmeti - Son Dakika

Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi, Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yeni projelerine devam ediyor.



Pazarlar Belediyesi, vatandaşların en acılı gününde yanında oluyor. Bu proje ile vatandaşlara defin hizmeti veriyor. Cenaze yıkama hariç kefenleme işlemleri, mezar yeri kazım, mezarda kullanılan malzemeler ve cenaze nakil işlemlerinin tamamı ücretsiz olarak hizmet veriliyor.



Vatandaşların cenaze hizmeti için 7 gün 24 saat hizmet veren 'Alo Whatsap Hattı'na "0542 443 26 43 " numaralı telefondan ulaşabileceğini belirtilen açıklamada yetkililer, cenaze hizmetlerinin belediye tarafından ücretsiz gerçekleştirdiğine işaret edildi



Konu hakkında görüşlerini aldığımız Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, belediye olarak vatandaşlara en acılı günlerinde en iyi şekilde yardımcı olma gayretinde olduklarını ifade ederek, cenaze yıkama haricindeki tüm hizmetlerini ücretsiz olarak vatandaşlara sunduklarını dile getirdi. - KÜTAHYA