Belediyeden cenaze hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Belediyeden cenaze hizmeti - Son Dakika

Belediyeden cenaze hizmeti

6 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi, Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yeni projelerine devam ediyor.

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Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi, Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yeni projelerine devam ediyor.


Pazarlar Belediyesi, vatandaşların en acılı gününde yanında oluyor. Bu proje ile vatandaşlara defin hizmeti veriyor. Cenaze yıkama hariç kefenleme işlemleri, mezar yeri kazım, mezarda kullanılan malzemeler ve cenaze nakil işlemlerinin tamamı ücretsiz olarak hizmet veriliyor.


Vatandaşların cenaze hizmeti için 7 gün 24 saat hizmet veren 'Alo Whatsap Hattı'na "0542 443 26 43 " numaralı telefondan ulaşabileceğini belirtilen açıklamada yetkililer, cenaze hizmetlerinin belediye tarafından ücretsiz gerçekleştirdiğine işaret edildi


Konu hakkında görüşlerini aldığımız Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, belediye olarak vatandaşlara en acılı günlerinde en iyi şekilde yardımcı olma gayretinde olduklarını ifade ederek, cenaze yıkama haricindeki tüm hizmetlerini ücretsiz olarak vatandaşlara sunduklarını dile getirdi. - KÜTAHYA

Pazarlar, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
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