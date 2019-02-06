Son Dakika Haberleri: Belediyeden Çocuklara Destek

Belediyeden Çocuklara Destek

2 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi açtığı kurslar ve kamplarla dezavantajlı binlerce çocuğa destek sundu.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi açtığı kurslar ve kamplarla dezavantajlı binlerce çocuğa destek sundu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, okulların tatil olmasıyla 7-16 yaş arası çocukların boş zamanlarını daha verimli geçirmeleri amacıyla ücretsiz açtığı Yaz Spor Okulları yoğun ilgi gördü. 2017 yılında tesis yetersizliği nedeniyle 13 branşta açılan spor okullarından 3 bin, 2018 yılında tesislerin hizmete girmesiyle birlikte 7 bin çocuk Yaz Spor Okulları'nda eğitim aldı.

-Yaz kampından 2 bin 200 çocuk faydalandı


Maddi durumlarından dolayı tatil yapma imkanı bulunmayan çocuklara yönelik ücretsiz düzenlenen Çocuk Yaz Kampı'ndan 2 bin 200 çocuk faydalandı. Çocukların gruplar şeklinde kabul edildiği ve Elazığ Maden ilçesi Gezin Beldesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen kampta her grubun 5 gün tatil yapma imkanı sağlandı.

-3 bin 500 bisiklet


Öte yandan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocukları spora, sağlıklı bir yaşama teşvik etmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve çocukların obezite hastalığına yakalanmalarını önlemek amacıyla 3 bin 500 adet bisiklet dağıttı.

Çocukların örgün eğitimleri dışında boş vakitlerini verimli geçirmeleri, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla futbol, basketbol, güreş, kort tenisi, voleybol, judo, tekvando, kick boks ve halk oyunları olmak üzere 9 branşta açtığı Kış Spor Okulları'nda 443 çocuk yararlandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:02 Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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