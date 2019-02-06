Belediyeden Çocuklara Destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
açtığı kurslar ve kamplarla dezavantajlı binlerce çocuğa destek sundu.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, okulların tatil olmasıyla 7-16 yaş arası çocukların boş zamanlarını daha verimli geçirmeleri amacıyla ücretsiz açtığı Yaz Spor Okulları yoğun ilgi gördü. 2017 yılında tesis yetersizliği nedeniyle 13 branşta açılan spor okullarından 3 bin, 2018 yılında tesislerin hizmete girmesiyle birlikte 7 bin çocuk Yaz Spor Okulları'nda eğitim aldı.
-Yaz kampından 2 bin 200 çocuk faydalandı
Maddi durumlarından dolayı tatil yapma imkanı bulunmayan çocuklara yönelik ücretsiz düzenlenen Çocuk Yaz Kampı'ndan 2 bin 200 çocuk faydalandı. Çocukların gruplar şeklinde kabul edildiği ve Elazığ
Maden ilçesi Gezin
Beldesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen kampta her grubun 5 gün tatil yapma imkanı sağlandı.
-3 bin 500 bisiklet
Öte yandan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocukları spora, sağlıklı bir yaşama teşvik etmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve çocukların obezite hastalığına yakalanmalarını önlemek amacıyla 3 bin 500 adet bisiklet dağıttı.
Çocukların örgün eğitimleri dışında boş vakitlerini verimli geçirmeleri, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla futbol, basketbol
, güreş, kort tenisi, voleybol
, judo, tekvando, kick boks ve halk oyunları olmak üzere 9 branşta açtığı Kış Spor Okulları'nda 443 çocuk yararlandı