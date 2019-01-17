Belediyeden Çocuklara Karne Hediyesi

Van
Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu
ilçesindeki kırsal mahallelerde eğitim gören 90 öğrenciye karne hediyesi verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, İpekyolu ilçesine bağlı Yukarı Gölalan ile Aşağı Gölalan mahallelerindeki 90 öğrenciyi ağırladı.
Öğrenciler, Edremit ilçesindeki belediye sosyal tesislerinde Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Vekili Sinan Aslan, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tevfik Tepe ve öğretmenleriyle kahvaltı yaptı.
Kahvaltıda öğrencilerle sohbet eden Aslan, belediyenin hazırladığı paketleri hediye etti.
Aslan, çocukların gelişiminde öncü olmak istediklerini ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.
Öğrenciler, kahvaltının ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) kampüsündeki Van Kedi Evi'ne götürüldü.