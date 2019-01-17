Son Dakika Haberleri: Belediyeden Çocuklara Karne Hediyesi

Belediyeden Çocuklara Karne Hediyesi

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesindeki kırsal mahallelerde eğitim gören 90 öğrenciye karne hediyesi verdi.

Belediyeden Çocuklara Karne Hediyesi, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesindeki kırsal mahallelerde eğitim gören 90 öğrenciye karne hediyesi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, İpekyolu ilçesine bağlı Yukarı Gölalan ile Aşağı Gölalan mahallelerindeki 90 öğrenciyi ağırladı.

Öğrenciler, Edremit ilçesindeki belediye sosyal tesislerinde Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tevfik Tepe ve öğretmenleriyle kahvaltı yaptı.

Kahvaltıda öğrencilerle sohbet eden Aslan, belediyenin hazırladığı paketleri hediye etti.

Aslan, çocukların gelişiminde öncü olmak istediklerini ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Öğrenciler, kahvaltının ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsündeki Van Kedi Evi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Edremit, Van, İpekyolu, Güncel
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