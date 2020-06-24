Belediyeden dilenci operasyonu - Son Dakika

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor.



Bu çalışma doğrultusunda denetim yapan ekipler, vatandaşlardan para veya yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, insanların merhamet duygularını istismar eden dilencilerle mücadele ediyor.



Son yapılan denetimde özellikle cami önlerinde ve şehrin işlek caddelerinde bekleyerek vatandaşlardan para dilenen dilenciler toplandı. Zabıta Karakoluna götürülerek üzerlerindeki paralara el konulan dilenciler hakkında 'Kabahatler Kanunu' gereğince yasal işlem uygulandı.



Denetimler aralıksız devam edecek



Dilencilere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirten Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, "Çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, merhamet duygularını istismar eden ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilerle mücadelemiz devam edecektir. Yapılan denetimler sonucunda toplanan dilenciler Zabıta müdürlüğüne getirilerek yasalar çerçevesinde haklarında işlem yapıldı" diye konuştu. - DÜZCE