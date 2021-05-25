Belediyeden dolandırıcılık yapanlara karşı mesajla uyarı - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi, Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarının adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı kısa mesajla vatandaşları uyardı.

Kastamonu Belediyesi tarafından vatandaşlara gönderilen kısa mesajda, "Bazı art niyetli kişilerin başkanımız sayın Rahmi Galip Vidinlioğlu ve belediye başkan yardımcılarımızın adını kullanarak çeşitli amaçlar için para talebinde bulundukları öğrenilmiştir. Bu gibi durumlara ve art niyetli bu şahıslara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.