Son Dakika Haberleri: Belediyeden dolmuş durağı çalışması
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Belediyeden dolmuş durağı çalışması

1 saat önce

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde çalışmalar devam ediyor.

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Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde çalışmalar devam ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların elverişli gitmesiyle saha çalışmalarına ağırlık veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri birçok mahalle ve sokakta çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, "Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dolmuşlar ve araçların yol ortasında durup trafik akışını engellememeleri için yeni cep çalışması başladı. Yapılan bu cep ile Atatürk Bulvarı üzerindeki trafik akışının düzene girmesi sağlanacak. Ceplerin yapımının ardından bozulan ve tahrip olan kaldırım taşları onarılıp yenileri ile değiştirilecek. Ayrıca bir diğer ekibimiz ise Çıtlakkale Mahallesi 121 Nolu Sokakta yol üzerinde engelli rampası çalışmalarına başladı. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata dönük ve barışık bir biçimde yaşamlarını sürdürmeleri için başlatılan engelli rampası çalışmaları en kısada sürede tamamlanıp, engelli vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır" denildi - GİRESUN
Fen İşleri Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:29 Kaynak: İHA
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