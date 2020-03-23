Belediyeden drone ile dezenfekte - Son Dakika

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, insansız hava aracı drone ile havadan dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.



Pursaklar Belediyesi, korona virüsüne karşı drone'ları ulaşılması zor ve büyük alanları dezenfekte etmek için kullanmaya başladı. Drone'lara takılan aparatların içindeki özel solüsyonların püskürtülmesiyle ilçedeki alanlar dezenfekte ediliyor. Hava araçları ile yerleşim alanları, parklar ve sosyal yaşam alanları dezenfekte ediliyor. Drone'larla yapılan dezenfekte işleminden diğer yöntemlerden daha hızlı sonuç alınması hedefleniyor.



Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerin her gün dezenfekte edildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin gün içinde kullandığı taksi durakları, otobüs durakları, çocuk oyun parkları, ibadethaneler, muhtarlıklar ve sosyal yaşam alanları gibi virüsün yayılım göstereceği alanlarda dezenfekte çalışması yürüterek virüsten hemşehrilerimizi korumaya çalışıyoruz. Korona virüse karşı Türkiye'de daha önce denenmemiş olan bir yöntemi hayata geçirerek ilçemizi insansız hava aracı olan drone'larla artık havadan da dezenfekte ediyoruz. Önemli olan hemşehrilerimizin sağlığı. Belediye olarak ilçemizin temizliği ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Bu sebeple ilçemizde yeni bir dezenfekte uygulaması başlattık. İlçemizi steril hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA