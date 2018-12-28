Son Dakika Haberleri: Belediyeden Ebeveynlerine Sigarayı Bıraktıran Çocuklara Bisiklet Hediyesi

Belediyeden Ebeveynlerine Sigarayı Bıraktıran Çocuklara Bisiklet Hediyesi

20 dakika önce

Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Belediyeden Ebeveynlerine Sigarayı Bıraktıran Çocuklara Bisiklet Hediyesi, System.String[]
Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletleri, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi.

Kara, törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında şu ana kadar 10 bin bisiklet dağıttıklarını, kalan 5 bin bisikletinse en kısa zamanda sahiplerine ulaştırılacağını müjdeledi.

"Yaparsa AK Parti yapar" sloganıyla başlattıkları kampanya ile bugün 500 bisikleti daha dağıtmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Hasan Kara, "Bu bisikletlere binmek için 3 şartımız var. Kendi anneniz, babanız, dedeniz ve ninenizden sigara içen varsa bıraktıracaksınız, karnede zayıf olmayacak ve önceki dönemlerde zayıfı olanlarsa notlarını düzeltecek." ifadesini kullandı.

Kara, hafta başında da 500 çocuğa bisiklet verdiklerini anımsatarak, dağıtımlarının süreceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:32 Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Kilis Belediyesi, Kilis, Güncel
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