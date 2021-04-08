Belediyeden emekli personele vefa plaketi - Son Dakika

Belediyeden emekli personele vefa plaketi

08.04.2021 07:01
Belediyeden emekli personele vefa plaketi, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, emekliye ayrılan belediye personeline vefa plaketi takdim etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, emekliye ayrılan belediye personeline vefa plaketi takdim etti.

Belediyede çalışırken emekliye ayrılan 30 personel için Sosyal ve Kültürel Faaliyetler salonunda plaket töreni düzenlendi.

Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu törende konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Burada yıllar boyunca Bayburt Belediyesi'ne hizmet etmiş, ona gönül vermiş, elinden geldiği kadar gayret etmiş insanlarla bulunmanın mutluluğu içerisindeyim. Ben her zaman bir şey söylüyorum, beraber çalışmak, beraberce birtakım hizmetleri yapmak insana şevk verir. Ama ayrıldığınız zaman onun burukluğunu duyduğumu ifade etmek isterim. Çünkü bizim sizlerle beraber çalışmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Burada birim amiri arkadaşlarımızda dahil olmak üzere Bayburt Belediyesi'ne yıllarını vermiş siz cefakar insanları unutmadığımızı anlatmak hem de sizi en azından belediyeden bir hatıra vererek sizi hatırladığımızı ifade etmek için burada toplandık. Aslında sizlerle daha iyi şartlarda görüşmek isterdik ama pandemi dolayısıyla yapamadık. Planlarımızda sizleri ailelerinizle birlikte ağırlamak vardı ama pandemi bütün düşüncelerimizi alt üst etti."

ifadelerini kullandı.

Başkan Pekmezci'nin konuşmasının ardından emekli personele tek tek plaketleri ve hediyeleri takdim edildi. Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Törende plaket takdim edilen emekli personelin isimleri ise şöyle:

"Pehlül Kayalı, Nuh Karaca, Ömer Aydın, Hasan Okur, İmdat Kardeş, Fuat Güzen, Raci Memiş, Hüseyin Köroğlu, Nevzat Türkoğlu, Hacı Topçu, Ramazan Sevniş, Taner Kırıcı, Zekayi Punar, Vehbi Sarı, Turgut Erel, Orhan Telli, Salih Yeğen, Mustafa Yaşaroğlu, Feyyaz Koçanoğlu, Muhammer Şentürk, Yüksel Kocabey, Salih Memiş, Suat Ziypak, Ahmet Gencer, Cemal Kurt, Recep Öztürkoğlu, Halil Bilgeoğlu, Metin İnanç ve Abdulmuttalip Sancar."

1 Aralık 2020 tarihinde tedavi gördüğü hastanede amansız hastalığına yenik düşerek vefat eden personel Rahmi Türkoğlu'nun plaketi ise oğlu Ümit Yaşar Türkoğlu'na verildi. - BAYBURT

Belediyeden emekli personele vefa plaketi
Belediyeden emekli personele vefa plaketi
Belediyeden emekli personele vefa plaketi

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Selçuk, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediyeden emekli personele vefa plaketi - Son Dakika


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