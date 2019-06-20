Son Dakika Haberleri: Belediyeden emniyete 11 araç tahsis edildi
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Belediyeden emniyete 11 araç tahsis edildi

1 saat önce

Çorlu Belediyesi tarafından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilen 11 hizmet aracı için devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Belediyeden emniyete 11 araç tahsis edildi, System.String[]
Çorlu Belediyesi tarafından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilen 11 hizmet aracı için devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Yardımcısı, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin, Kemaleddin Avcı ve Özcan Veysel Tunçcan, belediye meclis üyeleri, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Törende konuşan Kaymakam Sarılı, şehirdeki huzurun ve güvenin sağlanabilmesi için emniyet teşkilatının önemli sorumlulukları olduğunu ifade ederek, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen araçlar için Çorlu Belelediyesine teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Sarıkurt da teslim edilen araçların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Sarıkurt'un sembolik anahtarı Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu'na teslim etmesi ile tören sona erdi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:48 Kaynak: İHA
Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi, Çorlu, 3. Sayfa
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